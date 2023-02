In der EU wird so viel Strom aus Wind- und Solarkraft erzeugt wie noch nie. Die Denkfabrik Ember Climate errechnete für die Zeit von März 2022 bis Ende Januar ein Plus von zehn Prozent, verglichen mit dem Zeitraum von 2021 bis 2022. Grund seien wachsende Kapazitäten und günstige Wetterbedingungen. Mehr als ein Fünftel des Stroms in der EU sei im genannten Zeitraum aus Solar- und Windkraft gekommen - anteilig so viel wie noch nie. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die EU somit zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können.