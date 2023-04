Update am Abend : Auch ein Angeklagter kann kandidieren

Immerhin durfte er New York ohne Auflagen wieder verlassen, musste aber seine Fingerabdrücke abgeben. Um Mugshots, also Polizeifotos, kam der Ex-Präsident herum. Die New Yorker Staatsanwaltschaft geht nicht davon aus, dass Fluchtrisiko bestehe. Es wäre auch nicht die klügste Option für jemanden, der im kommenden Jahr noch einmal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden will - denn das könnte er theoretisch trotz Anklage, sogar trotz Verurteilung. Wann das Verfahren weitergeht, ist unklar, genauso wie die Frage, ob die Trumpsche Erzählung vom "Kampf gegen die Eliten" auch als verurteilter Straftäter noch zieht. Eine Gage verdient sich Trump dank des Gerichtsprozesses in jedem Fall - und zwar in seiner Lieblingswährung: der Aufmerksamkeit.