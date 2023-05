Update am Morgen : Außer Kleben nichts gewesen?

Am Dienstag ist der Himmel wechselnd bewölkt. Es gibt Schauer und einzelne, lokal kräftige Gewitter, die sich im Tagesverlauf immer weiter nach Südosten zurückziehen. Die Sonne zeigt sich am längsten im Westen und an den Küsten, dort vor allem an der Ostsee. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 10 Grad an der Nordsee und 19 Grad am Oberrhein.