Die echte Amaryllis (Belladonnalilie) kommt aus Südafrika. Alle anderen Pflanzen, die wir ebenfalls Amaryllis nennen, heißen eigentlich Hippeastrum (Ritterstern). Beide Pflanzen ähneln sich im Aussehen und gehören zur selben Familie, den Amaryllis-Gewächsen.



Allerdings blüht die echte Amarylllis in der Weihnachtszeit gar nicht, während der Ritterstern (Hippeastrum) für eine prächtige Blütenpracht im Winter sorgt. Er kommt aus dem subtropischen und tropischen Südamerika und blüht in den Monaten, in denen auf der Südhalbkugel Sommer oder Herbst ist, bei uns aber Winter oder Frühjahr. Diese jahreszeitlichen Unterschiede haben sich Züchter zu eigen gemacht und verschiedene Arten so gekreuzt, dass man mit ihnen die Blütezeit fast auf ein halbes Jahr strecken kann. In Südamerika gibt es rund 100 Arten.