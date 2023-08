Dementsprechend nisten sie nicht nur auf Obst oder Gemüse, sondern auch an anderen Orten wie zum Beispiel in Abfalleimern, in Abflüssen, in Saftkartons, im Bodensatz leerer Flaschen, in undichten Aufbewahrungsboxen sowie in Spülschwämmen und Lappen. Diese bilden ideale Nahrungsgrundlagen für die Larven der Fruchtfliegen, da sie sich insbesondere von Bakterien, Pilzen und Hefen ernähren.