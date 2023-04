Blattschmuckstauden sind keine Lückenbüßer, sondern neutrale Ergänzungen zu den bunten Farben, weil sie so die Farben viel besser zur Geltung bringen. Von vielen Blattschmuckstauden gibt es mittlerweile viele Sorten in ausdruckstarken Laubfarben, sei es in leuchtend frischen Grüntönen oder mit kontrastreichen dunklen Blättern in bordeaux oder rot, aber auch in schreienden Tönen in orange oder gelb.