EU-Außenbeauftragter Borrell: Dialog mit Israel aussetzen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat "ernsthafte Bedenken über mögliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts in Gaza".

Hintergrund seien Berichte unabhängiger internationaler Organisationen, die den Schluss nahelegten, dass Israel Menschenrechte und internationales humanitäres Völkerrecht verletze, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend in Brüssel von EU-Beamten.

Der im Ausschuss der ständigen Vertreter der EU-Staaten mündlich angekündigte Vorstoß soll nun beim nächsten Außenministertreffen diskutiert werden. Dieses findet am kommenden Montag statt.

Assoziationsabkommen sieht regelmäßigen Austausch vor

Mehrere EU-Staaten fordern seit Monaten Konsequenzen

Borrell hatte bereits im Oktober angekündigt, dass er bei dem nächsten Außenministertreffen eine Debatte über Israels Art der Kriegsführung im Gazastreifen und im Libanon führen will. Wie Mitarbeiter des Spaniers damals erklärten, könnten dann bei einer einstimmigen Einschätzung zulasten Israels sofort auch Konsequenzen veranlasst werden.

EU bat Israel bereits vor längerem um ein Treffen des Assoziationsrats

