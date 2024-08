Wie der Parteitag der Demokraten abläuft - ein Überblick

Seit Tagen laufen die Vorbereitungen in der Stadt Chicago auf Hochtouren. Abgesperrte Bereiche, tausende Polizeibeamtinnen und der Secret Service sollen für Sicherheit sorgen.

Für die vier Tage in Chicago bedeutet das: Es geht neben den Reden, in denen Harris und Walz die Nominierung annehmen sowie der Abstimmung über das Parteiprogramm vor allem um das Bild, das die Partei abgibt.

Die Demokraten scheinen wie elektrisiert. Die Umfragewerte und Spenden steigen an und mit dem Duo Harris und Walz scheint ein Sieg gegen Trump im November wieder realistisch.

Wie läuft der Parteitag ab?

Tagsüber werden die 4.696 demokratischen Delegierten das vorgeschlagene Parteiprogramm fertigstellen und darüber abstimmen. Die Delegierten können zudem an diversen Veranstaltungen teilnehmen. Es gibt zahlreiche Diskussionen, Workshops und Events.

Von Montag bis Donnerstag gibt es jeden Abend ein politisches Programm mit Reden, Videos und Musik. Die Bühne steht im United Center, in dem sonst unter anderem die Chicago Bulls spielen.

Bei einem Wahlkampfauftritt hat die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ihr wirtschaftspolitisches Programm vorgestellt. Harris will vor allem die Mittelschicht entlasten.

Wer spricht auf dem Parteitag?

Neben den Reden, in denen Harris und Walz ihre Nominierung annehmen, werden zahlreiche andere Menschen sprechen. Erwartet werden unter anderem Präsident Joe Biden , die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sowie die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton . Hinzu kommen diverse Amtsträger aus den Bundesstaaten sowie traditionell auch "normale" Amerikaner.

Welches Thema könnte für Unruhe sorgen?

Angst und Aufbruchstimmung an der Basis. Das Ringen um die Nachfolge von US-Präsident Joe Biden läuft, nur wenige Wochen bleiben den Demokraten, um einen Kandidaten zu benennen.

Wird es Proteste geben?

Die angekündigten Proteste stehen mehrheitlich auch im Zeichen des Krieges in Gaza. Die Organisatoren des "March on DNC" rechnen mit Zehntausenden Teilnehmenden an den Hauptprotesttagen Montag und Donnerstag. Das Bündnis besteht aus über 900 Organisationen aus dem ganzen Land.