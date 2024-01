Anti-Hamas-Botschaft: Wie ein Torjubel zum Politikum wurde

Er habe an die israelischen Geiseln erinnern wollen, die die Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober , 100 Tage zuvor also, genommen und in den Gazastreifen verschleppt hatte. So gab es Jehezkel, laut dem türkischen Sender NTV, bei der Polizei später zu Protokoll. Er habe nicht den Krieg befürworten oder irgendjemanden provozieren wollen.