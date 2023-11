Europa-Gipfel in Granada: Speed-Dating ohne Beschlüsse

Trotzdem aber mühen sich alle sichtlich, die Linien gegenüber Russland geschlossen zu halten. Auch, wenn das immer schwieriger zu werden scheint. Neben der notorisch Kreml-nahen Regierung Ungarns und der im innenpolitischen Wahlkampf von ihrer bisherigen Unterstützung abrückenden polnischen Regierungspartei PiS , macht sich nun in der Slowakei der Russland sehr freundlich gesinnte Robert Fico auf den Rückweg an die Macht. Und wie sehr die USA die Ukraine noch unterstützen werden, steht nach dem umkämpften Haushaltskompromiss in Washington zumindest infrage.