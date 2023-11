Hacktivisten attackieren israelische Seiten im Netz

AnonGhost: Haben israelische Notfallalarm-App gestört

Die Terroristen hätten ihre Angriffe am Grenzzaun geprobt, erklärt Nahost-Experte Yaron. Dennoch habe Israel nicht damit gerechnet, dass die Hamas ihre Kapazitäten einsetzen. 10.10.2023 | 10:09 min

Microsoft-Bericht geht von Hamas-Cyberspionage aus

In der vergangenen Woche veröffentlichte Microsoft einen Bericht, in dem es hieß, dass eine im Gazastreifen ansässige Hackergruppe namens Storm-1133 ihre Cyberspionage-Aktivitäten gegen israelische Telekommunikations-, Verteidigungs- und Energieunternehmen in diesem Jahr intensiviert habe. In dem Bericht heißt es: