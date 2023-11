Raketen-Alarm in Israel: Flieger von Kanzler Scholz geräumt

Es ist ein dramatisches Ende eines denkwürdigen Kurzbesuchs in Israel . Bundeskanzler Olaf Scholz , die mitreisenden Mitarbeiter, Journalisten und Sicherheitsleute - insgesamt knapp 50 Passagiere - haben den Regierungs-Airbus in Tel Aviv gerade für den Weiterflug nach Kairo bestiegen, da heißt es auf einmal: "Alles liegen lassen, alle raus." Und zwar schnell.

Eine diplomatische Mission in schweren Zeiten: Bei seinem Besuch trifft der Kanzler auch Angehörige deutscher Hamas-Geiseln. Kann ein Flächenbrand in der Region verhindert werden? 17.10.2023 | 1:39 min

Drei Mal Raketenalarm in nur wenigen Stunden

Nicht allen ist sofort klar, was passiert ist. Ein verdächtiger Gegenstand an Bord vielleicht? Es klärt sich aber schnell: Raketenalarm. Schon wieder. Etwa zwei Stunden vorher musste Scholz sich schon in der deutschen Botschaft in Tel Aviv zwei Mal in einem Schutzraum verschanzen. Diesmal geht es raus in die Dunkelheit auf das Flugfeld.