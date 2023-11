Türkischer Präsident: Netanjahu kein Gesprächspartner mehr

Türkei ruft Botschafter in Israel zurück

Allerdings teilte das Außenministerium in Ankara am gleichen Tag mit, dass der türkische Botschafter in Israel zurückbeordert werde. Die humanitäre Krise und die fortdauernden Angriffe Israels im Gazastreifen sollten beraten werden, hieß es aus dem Ministerium.