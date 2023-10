Katzer: Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die in Beirut sind, in Israel, in den Nachbarstaaten oder hier in Europa, die in direktem Kontakt mit ihnen stehen. Zum Teil geht es wirklich einfach nur darum, wie wir weiter unterstützen können. Können wir irgendetwas anbieten, auch wenn unsere eigenen Ressourcen natürlich total limitiert sind und wir keinen sicheren Platz haben für die Menschen im Gaza-Streifen.