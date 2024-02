Balkonkästen: Für Blütenpracht im Sommer jetzt pflanzen

Pflanzen-Tipps vom Gartenexperten Elmar Mai 11.05.2023 | 7:30 min

Ab Mitte Mai - nach den Eisheiligen - kann der Balkon endgültig für die Saison bepflanzt werden. Doch aufgepasst: Wer Balkonkästen vom Vorjahr verwendet, sollte sie vorher innen mit Essigessenz ausreiben, am besten im Freien. So werden Kalk- oder Salz-Ablagerungen entfernt und Krankheitserreger abgetötet. Mit reichlich Wasser nachspülen.

Die richtige Erde für Balkonkästen

Am besten sogenannte Gärtnerkästen verwenden. Das ist ein Sammelbegriff für Balkonkästen, die über einen Wasserspeicher verfügen . Dort besteht weniger Gefahr, dass Gießwasser wegläuft und Dünger ausgewaschen wird. Vorteil von torffreien Substraten ist, dass sie bei Trockenheit nicht so stark schrumpfen und dann Wasser schneller aufnehmen.

Regionale Besonderheiten beachten

Bayerische Bergdörfer sind durch die Balkone mit prächtigen "Geranien" (in Wahrheit Pelargonien) bekannt. Der wahre Hintergrund ist, dass man aus der Not eine Tugend gemacht hat, weil dort enorme Mengen Kalk im Gießwasser sind und Geranien damit gut zurechtkommen. Petunien würden darunter leiden, weil sie eher neutrales bis leicht saures Wasser mögen. Beim Kauf also seinen Gärtner fragen, was regional zu empfehlen ist.