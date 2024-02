Richtig reinigen: Fünf Tipps für einen sauberen Pool

Nadine Schmidt möchte wissen, wie man verhindert, dass sich Algen und Bakterien im Pool bilden - und bekommt Tipps vom Experten. 14.08.2023 | 4:41 min

Tipp 1: Regelmäßig chloren und Chlorwert prüfen

Chlor gilt als die zuverlässigste und unkomplizierteste Methode der Wasserdesinfektion. Eine Chlortablette täglich kann dafür schon ausreichen. In einem Dosierschwimmer löst sie sich langsam auf.

Je nach Größe des Pools können zusätzliche Stoßchlorungen nötig sein. Dafür wird Chlorgranulat in Wasser aufgelöst und in den Pool gegeben. Mithilfe von Teststreifen sollte der Chlorwert regelmäßig überprüft werden. Faber erklärt:

Im Privatpoolbereich sind Werte bis 1,5 Milligramm pro Liter absolut in Ordnung.

"In den USA liegt der Grenzwert sogar bei 5,0 [Milligramm]. Auch da trägt keiner Gesundheitsschäden davon," so Faber weiter.

Tipp 2: Salz als Desinfektionsalternative

Eine Alternative zu Chlor ist Salzwasser. Dafür wird eine Salzwasseranlage benötigt. Das Salz wird in den Pool gegeben, die Salzwasseranlage an das Filtersystem angeschlossen. In der Anlage findet eine Elektrolyse statt. Das Salz wird gespalten, Natrium von Chlorid getrennt.