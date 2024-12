Fußball-Bundesliga: Mainz 05 schockt den FC Bayern München

Der verletzungsgeplagte Tabellenführer FC Bayern München ist beim Außenseiter 1. FSV Mainz 05 gestolpert und hat überraschend die erste Saisonniederlage in der Fußball- Bundesliga kassiert. Ohne acht Profis wie den englischen Starstürmer Harry Kane und Kapitän Manuel Neuer im Tor unterlagen die Münchner bei den Mainzern völlig verdient 1:2 (0:1). Für Bayern Trainer Vincent Kompany war es die erste Bundesliga-Niederlage.

Dämpfer im Titelkampf

Die Münchner sind vor der Weihnachtspause aber nur noch theoretisch von der Spitze zu verdrängen, aufgrund des viel besseren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Frankfurt ist der Status bis Januar quasi gesichert. Die SGE könnte mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) bei RB Leipzig aber auf drei Zähler heranrücken, auch Titelverteidiger Bayer Leverkusen ist gut im Rennen.

Bayern plagen Verletzungen

Neben Kane, der beim Jahresabschluss gegen Leipzig am Freitag zurückkehren dürfte, und Neuer musste Kompany auf Alphonso Davies, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Joao Palhinha sowie die Langzeitverletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito verzichten.

Er reagierte nicht nur auf die Ausfälle, sondern brachte etwa in der Innenverteidigung Eric Dier erstmals seit dem Pokalspiel an gleicher Stelle Ende Oktober von Beginn an.