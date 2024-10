Pokalspiel in Mainz: Warum Neuer ein Opfer des Systems ist

Auch Bochum kam der Führung nahe

Beinahe auch sogar der VfL Bochum, der am Sonntag beim Stande von 0:0 nur knapp die Führung verpasste, als Moritz Broschinski allein auf Neuer zulief und den Ball an ihm vorbeispitzelte - Min-jae Kim aber kurz vor der Linie rettete.

Der FC Bayern lässt den VfL Bochum für sein 1:4 in der Champions League gegen den FC Barcelona schwer büßen. Auch wenn Bochum am Anfang gut mithält, landen die Münchner ein 5:0.

Gar nicht so unwahrscheinlich also, dass sich auch für die Mainzer eine Chance eröffnen wird gegen die hochstehende Defensive des FC Bayern. Neuer würde sich dann mal wieder als letzter Mann plötzlich in einem Duell wiederfinden, bei dem seine Aussichten auf Erfolg eher gering sind.

Kritik und Spott für Neuer von Ex-Bayern-Spielern

Ex-Bayern-Profi Markus Babbel spöttelte, Neuer spiele, "als hätte er Skischuhe an". Das erinnerte an Neuers Schien- und Wadenbeinbruch auf einer Skitour im Dezember 2022, wonach seine Karriere auf der Kippe stand.

Neuers schlechteste Quote der Bundesliga

Zudem kommt Neuer in der Bundesliga je nach Erhebung auf nur rund 46 oder 50 Prozent gehaltener Torschüsse und damit auf die schlechteste Quote aller 18 Stammtorhüter.

Wenn eine Chance, dann oft eine hundertprozentige

Das liegt vor allem am Spielstil unter Trainer Vincent Kompany. Auf die Risiken verwies Neuer jüngst in Barcelona. "Ballverluste oder Bälle hinter die Kette, das haben wir schon gegen Frankfurt gesehen, dass uns das wehtun kann", sagte er.

Neuers Risikoverweis, Freunds Fürsprache

So weit wollen es die Bayern aber - auch unabhängig vom Rasen in Mainz, auf dem am Freitag gegen Mönchengladbach (1:1) viel Sand lag -, gar nicht erst kommen lassen. Denn in den vergangenen vier Jahren schied der Klub drei Mal in der zweiten Runde aus.