Nach dem erst in der Schlussphase mit drei Toren gesicherten Erfolg gegen Wales hatte der Interimschef offen auch über das fehlende Selbstvertrauen der DFB-Auswahl gesprochen. Für das wohl entscheidende Spiel in der Nations League gegen die Däninnen am 1. Dezember (20:15 Uhr live im ZDF) in Rostock bewarb der DFB am Sonntag den Ticketverkauf. Das Hinspiel ging 0:2 verloren.