Europa League: Uzun mit Traumtor, Frankfurt schlägt Budapest

Kunstschütze Can Uzun jubelt über seinen Treffer zum 1:0.

Am Donnerstag bei der AS Rom

Mit 16 Punkten ist ein Platz unter den besten Acht fast sicher, bereits ein weiterer Zähler zum Abschluss der Ligaphase am Donnerstag bei der AS Rom würde endgültige Klarheit schaffen.

Die Treffer für die Eintracht erzielten vor 55.000 Zuschauern Can Uzun mit einem traumhaften Abschluss aus der Distanz (49. Minute) und Hugo Ekitiké (59.).

Auch ohne Omar Marmoush kann Eintracht Frankfurt siegen: Die Hessen schlagen Borussia Dortmund 2:0 und schicken den BVB noch tiefer in die Krise.

Spiel eins nach Marmoush-Abgang

Für die Eintracht war es das erste Spiel nach dem Abgang von Torjäger Omar Marmoush , dessen Wechsel zum englischen Meister Manchester City am Spieltag offiziell wurde. Angaben zur Ablösesumme machten die Vereine nicht, sie soll dem Vernehmen nach aber bei 75 Millionen Euro liegen.

Der Eintracht fehlte gegen Budapest allerdings nicht nur Marmoush, sondern auch Trainer Dino Toppmöller. Der Coach war wegen einer Roten Karte gesperrt und musste mit einem Tribünenplatz vorliebnehmen. Von dort sah Toppmöller von Beginn an eine spielerisch dominante Frankfurter Mannschaft, die jedoch in der ersten Hälfte im Abschluss die nötige Präzision vermissen ließ.

Frankfurt lässt die ersten Chancen liegen

Die erste richtig gute Gelegenheit hatte Ekitiké, der den Ball tief in der gegnerischen Hälfte selbst eroberte, aber am Budapester Torwart Dénes Dibusz scheiterte (19.). Die Gäste blieben offensiv blass - und mussten in der 33. Minute auch noch ihren angeschlagenen Keeper durch Ádám Varga ersetzen.