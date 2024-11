Düstere Zeit: Nagelsmann will mit gutem Fußball Laune heben

Bundestrainer Julian Nagelsmann will mit der DFB-Elf zum Jahresabschluss helfen, die düstere Stimmung im Land ein bisschen aufzuhellen - und den positiven Eindruck zu konservieren.

Ablenkung in düsteren Zeiten

Gute Laune bei Bundestrainer Julian Nagelsmann und den jungen Fans auf dem DFB-Campus. Quelle: Imago

Das Schmuddelwetter schien die Kinder von der Waldhofschule Mannheim nicht zu stören. Fast 150 Grundschüler hatten sich am Montag einen Platz in der ersten Reihe gesucht, um die Rückkehr der deutschen Nationalmannschaft auf den DFB-Campus in Frankfurt zu verfolgen.

Laute Schreie begleiten Übungseinheiten

Als sich 13 Feldspieler bei wolkenverhangenem Himmel unter Flutlicht direkt vor ihnen aufwärmten, begleiteten laute Schreie die ersten Übungen in Vorbereitung auf die Nations-League-Duelle gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg (Samstag, 20:45 Uhr) und danach gegen Ungarn in Budapest (19. November, 20:45 Uhr live im ZDF)

Hörbarer Beleg für die eindringlichen Worte, die eine Stunde zuvor Bundestrainer Julian Nagelsmann im proppevollen Presseraum gewählt hatte. Natürlich hätten die letzten Gruppenspiele der Nations League "sportlich nicht die Relevanz wie das Viertelfinale einer Heim-EM", aber man wolle die "Freude irgendwie über den Jahreswechsel konservieren".

Nagelsmann behält seine politische Meinung für sich

Es gehe schließlich auch darum, das positive Grundrauschen um das fußballerische Aushängeschild Deutschlands beizubehalten - gerade in Zeiten, wo die politische Gemengelage mit der geplatzten Ampel-Koalition und der Wahl des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump so negativ belegt ist.

Ich habe zu politischen Themen eine Meinung, die ich aber nicht kundtun möchte. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Aber seine Mannschaft könne "vielleicht auch dem ein oder anderen Politiker mit zwei guten Spielen ein Lächeln auf die Lippen zaubern, der gerade nicht so viel zu lachen hat". Er wolle zwar "den Fußball nicht so groß machen, dass wir die sind, die dann das Land verzaubern in Phasen, wo es wichtigere Themen gibt", aber ein bisschen Ablenkung stiften gehe schon.

Jeder Spieler hat wieder Lust auf die Nationalmannschaft

Vor genau einem Jahr erlebte der frisch installierte Bundestrainer mit den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) einen Tiefpunkt. Doch inzwischen kommt jeder Nationalspieler gerne, wie Nagelsmann glaubhaft versicherte. Selbst angeschlagene Akteure wie Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Robin Koch seien angereist. Alle hätten "Lust zu trainieren und zu spielen".

Die Höhepunkte der Begegnung Deutschland gegen die Niederlande in München mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 14.10.2024 | 9:28 min

Das ist in der Hochbelastungsphase im Herbst keine Selbstverständlichkeit. Der Bundestrainer sieht für sich "eine Gratwanderung zwischen unseren Ambitionen und den berechtigten Ansprüchen der Klubs". Nach Rücksprache mit den Vereinstrainern sei er auf jeden Fall bereit, "Kompromisse einzugehen".

DFB will Final Four der Nations League ausrichten

Sein durch sechs Ausfälle ausgedünnter Kader sollte immer noch stark genug sein, den Gruppensieg zu holen. Der Bundestrainer bestätigte, dass der DFB gerne das Final Four Anfang Juni 2025 ausrichten würde, "wir bemühen uns drum und würden uns freuen."

Diesem Wettbewerb von deutscher Seite mehr Wertschätzung zu geben, hatte Nagelsmann auf dem Weg zur WM 2026 als unabdingbar betrachtet. Seine Vorgänger Hansi Flick und Joachim Löw hatten mit der Nations League nie viel anfangen können, dabei aber verkannt, dass Auswahlteams heutzutage nicht erst mit Turnierstart eine Gewinnermentalität erlangen können.

Das DFB-Team hat in Bosnien-Herzegowina zunächst alles im Griff, muss nach dem Anschluss der Gastgeber aber noch etwas zittern. Mann des Abends ist Doppeltorschütze Deniz Undav. 12.10.2024 | 2:59 min

Sowohl Weltmeister Argentinien als auch Europameister Italien hatten sich in langen Findungsprozessen auf ein gemeinsames Ziel eingeschworen - Deutschland will jetzt folgen. Die Stoßrichtung stimmt: 2022 und 2023 hatte das DFB-Team gerade mal sieben von 23 Länderspielen gewonnen, jetzt sind es bereits neun in 2024.

Fan-Leidenschaft ist wieder aufgeblüht

Die bei vielen Fans wieder aufgeblühte Leidenschaft ist an zahlreichen Parametern ablesbar. Neben den Grundschülern aus Mannheim waren bei der ersten Einheit auch Mitglieder aus dem Fanclub Nationalmannschaft und eine Delegation des FSV 1968 Behringen dabei.

Der Verein aus dem Landesverband Thüringen hatte den Hauptpreis bei einer DFB-Aktion zur Stärkung des Amateurfußballs gewonnen. Sportdirektor Rudi Völler leitete die Kreisligakicker über den Campus, Standardtrainer Mads Buttgereit führte ein Kabinengespräch und am Ende standen alle gemeinsam mit ihren Idolen auf dem Rasen.