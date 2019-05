Ist die Erde noch zu retten?

Schüler streiken für mehr Klimaschutz, in Deutschland herrscht Dürre im Frühjahr, die Politik diskutiert über Kohle-Ausstieg und E-Autos, die Weltgemeinschaft will mit Klimazielen die Erderwärmung drosseln: Der Klimawandel betrifft die Menschen auf der ganzen Welt. Welche Folgen hat er für den Menschen und die Tierwelt? Und was kann man dagegen tun?