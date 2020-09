Die in München geborene und in Berlin lebende Comic-Zeichnerin und Filmregisseurin Ziska Riemann erzählt in ihrem Kurzfilm von einer jungen Frau, die sich in ihrer Jugend mit europäischen und amerikanischen Filmen aus dem DDR-Alltag flüchtete.

