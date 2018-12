Luxemburg war eines der Gründungsmitglieder der EU. Auch heute spielt das kleine Land noch eine große Rolle in der EU. In Luxemburg haben einige wichtige europäische Einrichtungen ihren Sitz, zum Beispiel der Europäische Gerichtshof. In der luxemburgischen Stadt Schengen wurde 1995 ein Abkommen unterzeichnet, das die Grenzen zwischen einigen EU-Ländern öffnete.