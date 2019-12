Die Blattsalate in mundgerechte Stücke teilen, putzen, waschen und trocken schleudern – beiseite stellen. Für die Orangenfilets die beiden Orangen schälen und auch die weiße Haut komplett entfernen. Mit einem scharfen Messer an den weißen Trennhäuten entlang die einzelnen Filets herauslösen. Die Walnüsse mit einem Esslöffel Honig in einer Pfanne kurz erwärmen und anschließend wieder abkühlen lassen. Den Rotkohl in feine Streifen schneiden.