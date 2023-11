Update am Abend: Ampel steckt nächste Backpfeife ein

Überhaupt: Das Urteil wäre auch in normalen Zeiten unangenehm - vor allem für eine Regierung unter grüner Beteiligung. Doch jetzt befindet sich die Bundesregierung in einer ohnehin schwierigen Lage. Nach dem Verfassungsurteil zum Klimafonds (KTF) fehlt ihr das Geld an allen Ecken und Enden des Haushalts - konkret sind es 17 Milliarden. Das jedenfalls sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner in der ZDF-Sendung "Was nun…?" am Mittwoch.