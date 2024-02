Update am Morgen: Das Kreuz mit den Bürokretins

Update am Morgen

Guten Morgen,

schon mal was von Eincreme-Auflagen gehört? Kein neuer Beauty-Trend und man bekommt sie auch nicht im Sanitätshaus. Es handelt sich um eine Vorschrift für Handwerker, die viel draußen arbeiten. Kurz gesagt: Der Meister muss darauf achten, dass seine Leute sich regelmäßig eincremen. Als wüssten sie das nicht selbst. Bürokratischer Paternalismus dieser Art findet sich in Tausenden Vorschriften, Anweisungen und Auflagen. Sie werden dekretiert, dokumentiert und - wir sind in Deutschland - natürlich kontrolliert.

Der Zentralverband des Handwerks (ZDH) will dem Kanzler deshalb heute auf die Pelle rücken, mit einer Protestaktion vor dem Kanzleramt. Längst lähmt eine sicher gut gemeinte, letztlich aber einschnürende Regelungswut die deutsche Wirtschaft. Meine Kolleginnen Heike Slansky und Britta Spiekermann zählen in ihrer Story bei " Berlin direkt " Beispiele auf. Man fasst sich an den Kopf.

Kleine und mittlere Betriebe, etwa im Handwerk, leiden besonders: Fünfzig Stunden im Monat muss etwa ein badischer Bäckermeister solchen Pflichten opfern: Zeit, in der er besser backen könnte. Und gänzlich zum Schildbürgerstreich wird staatliche Aufsicht, wenn in voll digitalisierten Kühlanlagen, die bei der kleinsten Temperaturabweichung sofort Alarm schlagen, regelmäßig händisch die Kältegrade gemessen und auf Papier notiert werden müssen. Gefaltet, gelocht und abgeheftet, Amtsschimmel wie zu Preußens Zeiten.

Natürlich hat die Politik das Problem erkannt: Bürokratieabbau gehört zu den Evergreens jeder Debatte. Nur hat bisher jede Bundesregierung solche guten Vorsätze schnell fahren lassen. Stattdessen folgen auf jedes neue Problem neue Regelungen, neue Dokumentations- und Nachweispflichten, die alten aber gelten weiter. So türmen sich Vorschriften aufeinander, steil wie die Eiger-Nordwand.

Eigentlich wollte die Ampel die Bürokratie abbauen. Doch viele Unternehmen beklagen nach wie vor zu hohe Belastungen:

Bei der Handwerksmesse, die Ende der Woche in München beginnt, wird ZDH-Präsident Jörg Dittrich der Politik wohl abermals Bürokratieabbau ins Stammbuch schreiben. Man wünscht ihm viel Glück. Wenn Sie also wieder mal auf einen Handwerker warten: Ärgern Sie sich nicht: Wahrscheinlich brütet der Meister, den Sie so dringend brauchen, nur wieder über irgend einer Statistik. Oder er kontrolliert die Eincremeauflagen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag,

Frank Buchwald, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj hofft auf baldigen Friedensgipfel : Die Ukraine und ihre ausländischen Partner könnten Russland zu einem künftigen Friedensgipfel einladen. Russland bereitet sich laut Kiew auf eine baldige Offensive vor.

Weitere 100 Millionen Euro für die Ukraine : Außenministerin Baerbock reist durch die zerstörte Ukraine, trotz russischer Drohnenangriffe und Raketen-Alarm. Ihre persönliche Mission: Hilfen zusichern und zum Durchhalten aufrufen.

Russische Drohne folgt Baerbock: Die Außenministerin brach den Besuch eines Wasserwerks im Süden der Ukraine vorzeitig ab. Grund war eine russische Aufklärungsdrohne.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Ungarns Parlament stimmt über Schwedens Nato-Beitritt ab: Auf seinem schwierigen Weg in die Nato dürfte Schweden heute die letzte und entscheidende Hürde nehmen. Da Ungarns regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nach lang andauernder Ablehnung jüngst ihre Unterstützung für die Ratifizierung des Antrags signalisiert hat, wird von einer Zustimmung des Parlaments ausgegangen.

Präsdient Macron lädt zu Ukraine-Konferenz ein: In Paris werden 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter nach Angaben des Élysée-Palasts auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei dem Treffen geht es darum, die dringend nötige Verteidigungshilfe für die Ukraine besser zu koordinieren und Russland ein Signal der europäischen Einheit und Entschlossenheit zu senden, hieß es in Paris. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll per Videoschalte teilnehmen.

Mobilfunkmesse in Barcelona startet: Mit Technik-Innovationen, die von Künstlicher Intelligenz getrieben sind, startet Europas größte Mobilfunk-Messe MWC heute in Barcelona. Beim Mobile World Congress geht es zum Beispiel um einen Smartphone-Prototypen der Deutschen Telekom, bei dem der Nutzer keine Apps brauchen soll und stattdessen ein KI-Sprachassistent gewünschte Informationen im Netz findet.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Borussia Dortmund hat die erste Niederlage in diesem Jahr kassiert. Gegen Hoffenheim unterlag der BVB durch nach Führung noch mit 2:3:

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

Erstmals seit knapp zwei Jahren hat die Ukraine die Zahl der gefallenen Soldaten beziffert. Etwa 31.000 Armeeangehörige seien gefallen, sagte Präsident Selenskyj bei einer Pressekonferenz.

Bisher angeführte Verlustzahlen von amerikanischer oder russischer Seite, die von 100.000 bis 300.000 getöteten ukrainischen Soldaten sprechen, wies Selenskyj zurück. "Das ist alles Unsinn."

Terra X - die Wissens-Kolumne

Der verheerende Krieg in der Ukraine fordert immer mehr Zerstörung und Menschenleben. Aber wie und wann wird dieser Krieg enden?

Terra X - die Wissens-Kolumne : Zwei Jahre Krieg in Europa: Wie Kriege enden von Nicole Deitelhoff Kolumne

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Das, was gestern auf der Berlinale vorgefallen ist, war eine untragbare Relativierung. In Berlin hat Antisemitismus keinen Platz, und das gilt auch für die Kunstszene. Kai Wegener, Regierender Bürgermeister von Berlin

Während der Berlinale-Preisverleihung am Samstagabend hatten sich mehrere Filmschaffende in einer Weise zum Gaza-Krieg geäußert, die für Kritik sorgte. Der Filmemacher Ben Russell etwa sprach auf der Bühne von einem "Genozid".

Der palästinensische Filmemacher Basel Adra forderte Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Adra hatte mit drei anderen Filmemachern die Dokumentation "No Other Land" über die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland gedreht und dafür den Dokumentarfilmpreis gewonnen.

Grafik des Tages

Auf Basis von Umfragen und Wahlergebnissen kommt die britische "Financial Times" zum Ergebnis: Unter den 18- bis 29-Jährigen werden junge Frauen linker, während sich junge Männer in eine konservative Richtung bewegen. Das zeige sich in den USA, im Vereinigten Königreich, in Südkorea.

Und auch in Deutschland:

Ausführlich informiert

Ganze Generationen haben von der Legalisierung von Cannabis geträumt. Jetzt ist es so weit! Doch unumstritten ist dieser Schritt nicht, wie ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Buchholz in der neuen Folge Inside PolitiX erklärt.

Ein Lichtblick

Eine asiatische Riesenschildkröte zählt zu den seltensten Schildkrötenarten weltweit. Einem Forschungsteam ist es nun gelungen, solche Tiere in der indischen Region Kerala aufzuspüren und bei der Brut zu begleiten. Bei früheren Erhebungen in Indien konnten keine Exemplare in freier Wildbahn nachgewiesen werden, berichteten die Forscher.

Ausblick in die Woche

Die Nachrichten im Video

