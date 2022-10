Update am Abend : Die teuerste Blase der Welt

nutzen Sie Twitter? Vermutlich nicht, denn auch wenn der Kurznachrichtendienst in den Nachrichten und im politischen Alltag quasi omnipräsent ist, sind in Deutschland weniger als 10 Prozent der Bevölkerung in dem Netzwerk angemeldet. "Auf Twitter sind ohnehin nur Politiker, Journalisten und Psychopathen unterwegs", hat die ehemalige Staatsministerin für Digitales der Union, Dorothee Bär (CSU), mal in einem Interview gesagt, und auch wenn sie vielen Nutzern damit unrecht getan hat, ein Fünkchen Wahrheit steckt schon in ihrer Aussage. Twitter ist eine Blase.