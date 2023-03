Update am Abend : James Bond war es nicht

Streiks in Kitas und Sozialdiensten: Viele Eltern mussten eine Ersatzbetreuung organisieren: Verdi hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks aufgerufen. Ein bewusst gewählter Schwerpunkt am Frauentag, so die Gewerkschaft, da in Kitas, Jugendämtern oder Beratungsstellen 83 Prozent der Beschäftigten Frauen seien. Rund 70.000 seien dem Streikaufruf gefolgt. Verdi will den Druck im Tarifkonflikt mit Bund und Kommunen erhöhen.