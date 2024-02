Update am Abend: RAF-Festnahmen und Nato-Dissens - der Tag

in einem Mietshaus in Berlin-Kreuzberg wurde am Montag die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst - nach rund 30 Jahren auf der Flucht. Klette ist mittlerweile 65 Jahre alt. Heute Nachmittag dann die Meldung, dass es eine weitere Festnahme in dem Zusammenhang gab - es geht laut dem niedersächsischen Landeskriminalamt um einen Mann. Dessen Identifizierung ist jedoch noch nicht abgeschlossen.