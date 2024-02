Update am Abend: Die Possen der Populisten

Auch in den USA gibt es heute eine klare Hauptrolle und die hatte - nicht zum ersten Mal - Donald Trump inne. Aber immerhin haben die Nebenrollen hier mehr Text. Einmal beim Caucus in Nevada, dessen Ausgang vorhersehbar ist. Außerdem wollen die Anwälte des Ex-Präsidenten dafür sorgen, dass ihr Mandant in allen Bundesstaaten zur Wahl antreten darf. Colorado und Maine haben Trump von den Vorwahlen ausgeschlossen . Das letzte Wort dazu hat der Supreme Court, der sich beide Seiten heute angehört hat.