AfD streitet über Israel-Unterstützung nach Hamas-Terror

Gauland: Angriff galt auch uns

Der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland stellte sich im Bundestag an die Seite Israels: "Der Angriff galt nicht nur dem jüdischen Staat, er galt auch uns. Israel, das ist der Westen in einer Umgebung, die den Westen ablehnt und bekämpft. Wenn wir uns an die Seite Israels stellen, verteidigen wir auch unsere Art zu leben (…)."

Kritik an Parteichef Chrupalla

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter richtet sich gar direkt an seinen Parteichef: "Als du in die AfD eingetreten bist, war diese noch gegen islamistischen Terror. Den unterbindet und vernichtet man." Die Betonung liegt offensichtlich auf dem Wort "war".

Doch Chrupalla erhält auch Unterstützung aus der AfD. Der Kandidat für die Europawahl, Siegbert Droese, der schon für die AfD im Bundestag saß (und einst mit einem Foto an Hitlers Wolfsschanze mit Hand auf dem Herzen Schlagzeilen machte) fordert, dass die deutschen "Schreihälse, die nun die volle Härte im Gaza-Konflikt verlangen, mal anfangen nachzudenken und ab sofort leiser plärren." Er fürchtet weitere Gaza-Flüchtlinge auch in Deutschland.

Offener Streit zwischen den AfD-Verteidigungspolitikern

"Noch sind nicht alle Kinder-Leichen in Israel geborgen, da sprießen in Deutschland die 'Diplomaten’ (…) und Beide-Seiten-Versteher wie Knollenblätterpilze aus dem Boden. Alles bekannt. Alles feige. Alles falsch", kritisiert dagegen der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen. "Auf einen Angriff antwortet man nicht mit Diplomatie." Er wünscht den israelischen Streitkräften bei der Suche nach Hamas-Führern: "gute Jagd und fette Beute". Deutlicher kann man sich vom eigenen Parteichef und dessen Unterstützern kaum absetzen.

USA wird Beteiligung am Hamas-Terror unterstellt

"Transatlantisch" gilt in der AfD vielen mittlerweile als Schimpfwort, Antiamerikanismus als schick. Die USA sind Israels engster Verbündeter. Trotzdem: Für manche in der AfD stehen ausgerechnet die Amerikaner im Verdacht, am Mord an jüdischen Frauen und Kindern durch die Hamas irgendwie im Hintergrund beteiligt zu sein.

Der stellvertretende AfD-Landes- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, sagt in einem Interview mit dem rechten Magazin "Freilich": "Beweisbar ist so etwas natürlich nicht, aber wenn ich über die Hintergründe der aktuellen Auseinandersetzung spekuliere, über Motive und Möglichkeiten, so würde ich doch die Vermutung wagen, dass die USA über ihre klandestinen Hamas-Kontakte zumindest einen Impuls für den Angriff gegeben haben könnten. Das ist in meinen Augen die wahrscheinlichste Erklärung."