Israel, Gaza, Nahost: Was kann die USA ausrichten?

Laut dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird Israel auch mit einer kleinen Spezialeinheit unterstützt, für nachrichtendienstliche Informationen und in der Planung. Vorbereitung ist in diesem Fall von besonderer Bedeutung, denn die Bedingungen im Gaza-Streifen sind extrem schwierig. Das Gebiet ist dicht besiedelt, die Hamas verfügen über ein verzweigtes, unterirdisches Tunnelnetz , kennen die Infrastruktur in dem Gebiet genau, was ihnen einen strategischen Vorteil verschaffen kann."Um Gebäude, Keller und das ausgedehnte Tunnelnetz zu räumen, müssen sie ihre Infanterie abziehen und in den bebauten Gebieten im Wesentlichen Soldat gegen Soldat und Block für Block kämpfen", sagte Mick Mulroy, ein ehemaliger Vertreter des Pentagons, gegenüber der Washington Post. "Sondereinsatzkräfte könnten mit chirurgischen Angriffen vorpreschen, um die Hamas-Führung auszuschalten und Geiseln zu befreien”, so Mulroy weiter.