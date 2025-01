Was deutsche Spitzenkandidaten zu Trump sagen

Der Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident am Montag könnte die letzten Wochen vor der Bundestagswahl prägen. Denn der neue Präsident droht Europas Wirtschaft mit Strafzöllen , verlangt von den Nato-Staaten massiv höhere Verteidigungsausgaben und erhebt Anspruch auf Grönland und den Panamakanal. Wie sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkampf zu Trump positionieren:

Olaf Scholz (SPD)

Donald Trump denkt über Fusionen von Kanada und Grönland mit der USA nach. Kanzler Scholz erinnert an die Unverletzlichkeit von Grenzen.

Dass der SPD-Kanzlerkandidat dafür die Bühne des Kanzleramts nutzte, stieß in der Union auf Kritik. Manche dort mutmaßen, Scholz könne wie der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Positionierung gegen die USA für "Wahlkampfzwecke" nutzen.

Friedrich Merz (CDU)

Wir sind mehr Einwohner in Europa als Amerika und Kanada zusammen. Wir haben auch etwas anzubieten. Wir können auch Forderungen stellen.

Und zur Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben betonte Merz, es sei eine "Trivialität", dass Deutschland in der Lage sein müsse, sich zu verteidigen. Das mache er nicht "von Statements aus Washington" abhängig.

Robert Habeck (Grüne)

In der Grönland-Frage ist Robert Habeck auf derselben Linie wie Scholz: Der Grundsatz staatlicher Souveränität "gilt natürlich auch für die Amerikaner", sagte er. Europa müsse "zusammenstehen" und dürfe sich "nicht spalten lassen".

Ähnlich wie bei Scholz auch die Aussagen zu den Verteidigungsausgaben: Ein Wehretat von mehr als 200 Milliarden Euro für Deutschland sei "unrealistisch", sagte er. "Wir werden nicht am Ende bei fünf Prozent landen."

Meine Antwort auf Trump lautet nicht Duckmäusertum, sondern Vertrauen in die eigene Stärke.

Angesichts einer ohnehin schlechten Wirtschaftslage sieht der aktuelle Bundeswirtschaftsminister natürlich Trumps Zoll-Drohungen gegen die EU mit Sorge - will aber notfalls mit Gegenzöllen zurückschlagen.

Alice Weidel (AfD)

Weidel geht davon aus, dass über einen Frieden in der Ukraine allein in Washington und Moskau entschieden werde. Die Ukraine habe "die Entscheidung aus der Hand gelegt", sagt sie.

Noch vor ihrer Kür zur Kanzlerkandidatin sprach sich Alice Weidel wiederholt für Trump aus und drückte ihm vor der Wahl die Daumen, wie sie sagte. Nachdem Trump tatsächlich gewann, wünschte sie ihm in einem Video-Post "alles Gute und vor allen Dingen Gottes Segen" für seine Präsidentschaft.

Weidel, deren Partei in der Vergangenheit auch mit anti-amerikanischen Tönen auffiel, sagte sichtlich lächelnd: "Nicht das woke Hollywood hat die Wahl gewonnen, sondern das arbeitende Volk."

Bei ihrem vielfach kritisierten Live-Gespräch mit Trump-Freund Elon Musk auf dessen Plattform X war hinter ihr eine rote Kappe mit der Aufschrift "Make Germany great again" zu sehen. Damit machte sich Weidel Trumps Wahl-Slogan "Make America great again" zu eigen. Gerüchte, wonach Weidel sogar an Trumps Amtseinführung vor Ort teilnehmen soll, dementierte ein Sprecher aber.