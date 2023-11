Die Anlage, in der heute das Al-Schifa-Krankenhaus beheimatet ist, wurde ursprünglich Ende der 1940er-Jahre als Kaserne der britischen Armee errichtet und wenige Zeit später in ein Krankenhaus umgewandelt. In den 1950er Jahren baute Ägypten es in einen größeren Komplex mit mehr medizinischen Angeboten aus. Nachdem Israel im Zuge des Sechstagekriegs den Gaza-Streifen besetzt hatte, wurde das Krankenhaus in den 1980er Jahren umfangreich renoviert. Dabei wurde auch ein großer unterirdischer Komplex mit Platz für Büros hinzugebaut.