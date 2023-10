Was die Liste nicht erlaubt, ist die Opferzahlen von konkreten Ereignissen wie der Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus am 17. Oktober nachzuvollziehen. Damals hatte Hamas innerhalb weniger Stunden eine Opferzahl von 500 Toten vermeldet. Das war einer der Gründe, weshalb begründete Zweifel an den Angaben der Behörden in Gaza aufgekommen waren. Europäische und US-Geheimdienste gehen von einer niedrigeren Zahl von Todesopfern aus. Ein Abgleich der Toten des Krankenhauses mit denen der jetzt veröffentlichten Liste liegt bislang nicht vor.