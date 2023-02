Hebestreit: In diesem Land gibt es eine Tradition, dass wir keine Waffen in Kriegs- und Krisengebieten in größerem Umfang liefern. So war das über Jahrzehnte - und das stand ab Freitag, dem 25.Februar 2022, stark in Frage. Am Samstag fiel dann im Laufe des Tages die Entscheidung: Man bricht mit diesem Tabu, man geht diesen Schritt, weil alles andere nicht verantwortbar wäre.