Die zwei Botschaften der Nato an Israel

Was Galant daraufhin hört, sind gleich zwei Botschaften. Die eine ist sehr deutlich: Die Nato verurteile die Terrorangriffe der Hamas "in den schärfsten Worten". Israel stehe nicht allein, so lässt sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hinterher zitieren. Ähnliches ist an diesem Morgen von mehreren Ministern aus dem Kreis der Nato zu hören. "Wir stehen an der Seite Israels", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel.