Keeper beworfen: Bochum kündigt Einspruch gegen Ergebnis an

Beim Spiel Union gegen Bochum wird VfL-Keeper Patrick Drewes von einem Feuerzeug getroffen - ein Feldspieler muss ihn ersetzen. Bochum kündigte Einspruch gegen das Ergebnis an.

Nach Attacke: Bochum kündigt Einspruch an

Bochums Torwart Patrick Drewes hält sich die Hand an den Kopf nachdem er mit einem Feuerzeug beworfen wurde. Quelle: Imago

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum ist nach einem Eklat kurz vor Schluss für mehr als 25 Minuten unterbrochen gewesen.

Der Bochumer Torwart Patrick Drewes war von einem aus dem Union-Block geworfenen Gegenstand am Kopf getroffen worden. Beide Mannschaften gingen zunächst in die Kabinen, erst nach langer Pause kehrten sie zurück und die Partie endete regelgerecht mit einem 1:1 (1:1).

Bochum legt Einspruch ein

In den verbleibenden Minuten spielten sich die Spieler beider Mannschaften aber nur noch den Ball zu. Da Bochum nicht mehr wechseln konnte, musste Angreifer Philipp Hofmann ins Tor. "Wir haben uns geeinigt, dass wir den Ball hin und her spielen", sagte Hofmann bei Sky. "So eine Aktion geht nicht. Ich habe es erst gar nicht gesehen." Der VfL habe "das Spiel zu Ende bringen" wollen.

Bochums Torwart Patrick Drewes wird von den Ärzten vom Rasen begleitet nachdem er mit einem Feuerzeug beworfen wurde. Quelle: Imago

Stadionsprecher Christian Arbeit hatte zuvor an die Fans appelliert, keine Gegenstände mehr zu werfen. Die Berliner Fans hatten Drewes allerdings auch mit höhnischen Gesängen verspottet. Der VfL Bochum wird nach dem Wurf auf Torwart Drewes Einspruch gegen die Wertung des Bundesliga-Spiels einlegen. Dies werde am Montag geschehen, kündigte Geschäftsführer Ilja Kaenzig an.

Aus unserer Sicht hätte der Schiedsrichter das Spiel abbrechen müssen, das ist nicht geschehen. „ Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig

"Bei allem Respekt, dass das nicht schön ist, da sind wir uns einig", sagte Unions Sportchef Horst Heldt. "Es ist jetzt, leider Gottes, passiert, da können wir uns nur entschuldigen. Es sind Einzelne, dass uns das nicht gefällt, steht außer Frage. Aber wir dürfen nicht anfangen, dass wir die ganze Tribüne verurteilen."

