Fußball - Bundesliga: Hoffenheim entlässt offenbar Matarazzo

Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim haben offenbar auf die anhaltende Erfolglosigkeit reagiert und sich von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Über diesen Schritt berichten am Montag die "Bild" und der "kicker".

Aus für Matarazzo hatte sich angekündigt

Die TSG hat in den ersten zehn Saisonspielen nur neun Punkte geholt und rangiert auf dem viertletzten Platz. Am Sonntag kam der Europa-League-Teilnehmer nicht über ein torloses Remis beim FC Augsburg hinaus.

Hoffenheim steckt weiter im Tabellenkeller. Die TSG mühte sich in einem äußerst zähen Spiel beim heimstarken FC Augsburg zu einem torlosen Unentschieden.

Der Rauswurf des 46 Jahren alten Matarazzo, der seit Februar 2023 im Amt war und dessen Vertrag ursprünglich bis Saisonende lief, hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt. Nach der Partie in Augsburg kündigte der neue Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker ein Gespräch mit dem Coach an.