Fußball: VfL Bochum trennt sich von Trainer und Sportdirektor

Bochum bisher nur mit einem Punkt in der Bundesliga

Nach sieben Spielen hat der VfL erst einen Punkt auf dem Konto. Zeidler hatte seine Aufgabe erst mit Beginn dieser Saison als Nachfolger von Interimscoach Heiko Butscher angetreten. Nun ist er der erste Bundesliga-Coach, der in dieser Saison gehen muss. "Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann", hieß es in der Pressemitteilung. Am Samstag hatte sich Zeidler noch kämpferisch gezeigt.