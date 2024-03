Dortmund gegen FC Bayern: Die Wochen der Wahrheit beginnen

Bundesliga-Duell gegen FC Bayern : Dortmund vor den Wochen der Wahrheit

von Felix Meininghaus 30.03.2024 | 08:46 |

In Deutschland ist Euphorie um die Nationalmannschaft ausgebrochen, doch in Dortmund muss man vor dem Gastspiel in München ernüchtert feststellen: Unser Verein ist nur Zaungast.