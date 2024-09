Gala für Neuer und Co.: Rudi Völlers Abschiedsgedanken

Rudi Völler hat eine offizielle Verabschiedung der vier Nationalspieler Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan bei einem der noch zwei ausstehenden Länderspiele in diesem Jahr angekündigt. Völler selbst plant, nach der Fußball-WM 2026 als Sportdirektor beim DFB aufzuhören. Das sagte der 64-Jährige der "Bild am Sonntag".

Spielfreude pur: Die deutsche Nationalmannschaft hat das erste Spiel nach der Heim-EM in überzeugender Manier gegen Ungarn gewonnen. Die Highlights der Partie mit Live-Kommentar.

Zeichen für Nagelsmann: Völler bleibt bis zur WM

Zunächst hatte Völler im April zwei Monate vor dem Heimturnier seinen Sportdirektoren-Vertrag verlängert. Kurze Zeit später zog der inzwischen 37 Jahre alte Nagelsmann nach. Beide sind bis nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko an den DFB gebunden. Völler war nach der vermurksten WM 2022 als Sportdirektor beim Verband installiert worden.

Applaus zum Abschied für Neuer, Müller, Kroos und Gündogan

Als ideale Bühne bietet sich das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am 14. Oktober (live im ZDF) in der 75.000 Zuschauer fassenden Münchner Arena an, gerade mit Blick auf die Profis des FC Bayern Manuel Neuer und Thomas Müller sowie den Ex-Münchner Toni Kroos.