Christian Streich ausgezeichnet: "Persönlichkeit des Jahres"

Streich die "klarste Stimme gegen antidemokratische Kräfte"

"Er war die klarste Stimme des Fußballs gegen die antidemokratischen Kräfte in unserem Land", sagte der Chefredakteur des "kicker", der am Verlagsort die Laudatio hielt und die "kluge und unverstellte Art" Streichs hervorhob.

War's das wirklich, Christian Streich? "Ich will nichts mehr ausschließen - in keine Richtung", sagt der Trainer des SC Freiburg im Mai 2024 im aktuellen sportstudio.

Der impulsive Streich - ein Vorbild?

Vom vielbeschäftigten Trainer zum Privatier

Diese entgleisenden Gesichtszüge, die Wut im Blick - all das passt so rein gar nicht zum Privatmenschen Streich, der auch bei der von Katrin Müller-Hohenstein moderierten Gala sympathisch und bescheiden auftrat.

Und so ganz ist ihm der Übergang vom vielbeschäftigten Bundesligatrainer zum Privatier noch nicht gelungen - auch wenn seine Entscheidung richtig gewesen sei:

Ich wollte das genauso. Ich wusste, jetzt muss neue Energie rein in Freiburg.

Was Streich seither macht? "Das frage ich mich auch"

Auf die Frage, was er seit dem 18. Mai 2024, seinem letzten Spiel als Coach des SC Freiburg, gemacht habe, sorgte er das erste Mal für Gelächter: "Das frage ich mich manchmal auch". Und es falle ihm nicht leicht, 24 Stunden am Tag zur freien Gestaltung zu haben: "Die Struktur ist weg."

In Christian Streichs letztem Spiel herrscht Ekstase beim Gegner: Union Berlin bleibt dank Janik Haberers Nachschuss in der Nachspielzeit in der Bundesliga. Mit 2:1 gewinnt Union gegen den SC Freiburg.

20.05.2024 | 9:40 min