Olaf Hintz ist ein richtiges Ekel, er blüht auf, wenn er Jemanden zurechtweisen kann. Der Oberstudienrat a.D. für Altgriechisch und Latein war einmal glücklich verheiratet, doch kurz nach dem Tod seiner Frau vor 20 Jahren hatte er einen Schlaganfall. Seitdem sitzt er im Elektro-Rollstuhl. Hintz lebte schon immer in Berlin-Charlottenburg in der Wohnung seiner Eltern, die seine Schwester Elfie und er erbten. Seine heilige bürgerliche Wohlstandsblase! In diese Komfortzone gehörten klassische Musik, Kirschstreusel, Kaffee in der perfekten Temperatur und seine Ruhe zu haben. Hintz wollte eigentlich nicht mit Neuem belästigt werden, aber auch wenn er es nicht zugeben würde: ihm fehlte menschlicher Kontakt. Ganz tief drinnen ist er ein warmherziger Mensch, der sich freut, wenn er gebraucht wird und helfen kann. Aber nur wenige Menschen halten es lange mit ihm aus. Trixie, die Hintz‘ Schwester als Pflegekraft für ihren Bruder angestellt hatte kratzte an Hintz‘ wahrem, weichen Kern, doch die neue Wohnsituation, in der er und Trixie sich hineinmanövrieren, stellt die zarten Bande vor neue Herausforderungen.