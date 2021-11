Anna Röpfl

Quelle: ZDF

Das Schönste am Backen ist für Anna Röpfl, dass sie damit andere glücklich machen kann und mit ihren Leckereien Freunden und Familie ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Dabei legt sie besonderen Wert auf gute Zutaten. Am liebsten nimmt sie die Eier von ihren freilaufenden Hühnern und Obst aus dem heimischen Garten in Dietramszell. Zum Nachbacken stellt sie ihre Rezepte auf ihren Foodblog "teigliebe". Wenn sie nicht gerade backt oder kocht, studiert sie und arbeitet als Mediengestalterin.