Leo Anderlik

Quelle: ZDF

In der Familie von Leo Anderlik war Kochen und Backen immer auch Männersache. Als Kind wollte er deshalb eigentlich Koch oder Konditor werden. Und auch heute noch steht der Bankkaufmann für seine Lieben gerne in der Küche. Vor allem in der Weihnachtszeit probiert Leo auch gerne neue Rezepte aus. Mit seinen Ravioliplätzchen verbindet er Urlaubserinnerungen aus Italien und weihnachtliche Aromen.