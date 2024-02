Update am Morgen: Ach, wenn doch erst Frühling wäre!

Apropos schrumpfende Wählerschaft: Berlin ging gestern an die Urnen , genau genommen Teile von Berlin und auch von diesen Teilen nur Teile. Die Wahlbeteiligung war sehr niedrig. Kein Wunder, wenn man Wählerinnen und Wähler zweieinhalb Jahre nach einer Panne bei der Bundestagswahl nochmal an die Urnen ruft, und ihnen dazu sagt: Wählt nur, es ändert sich aber nichts. Richtig viel kann man an dem Ergebnis daher auch nicht ablesen. Die meisten Entwicklungen bestätigen in etwa, was die bundesweiten Umfragen zeigen.