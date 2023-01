Update am Morgen : Die bittere Brexit-Bilanz

erinnern Sie sich auch noch? Auf den Tag genau vor drei Jahren verließen die Briten die Europäische Union. Für viele in Brüssel war es ein Tag der Wehmut - denn zum ersten Mal in der Geschichte der EU kehrte ein Mitglied aus eigenen Stücken der Gemeinschaft den Rücken. Was für eine Zäsur. Premierminister Boris Johnson kündigte eine neue Ära des Wohlstandes an. Großbritannien, hieß es in seiner Ansprache, werde "zugleich eine große europäische Macht und wahrhaft global in unserer Reichweite und unseren Ambitionen sein". Ein goldenes Zeitalter weltweiter Handelsverträge für ein erstarktes Commonwealth. Heute klingt das wie Hohn.