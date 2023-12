Nahost: Appell zu "nachhaltiger Waffenruhe"

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert inzwischen seit zehn Wochen an. Er war durch den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Terroristen waren in israelische Orte eingedrungen und hatten Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden mehr als 1.130 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.